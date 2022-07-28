Самара, , 12:03 — REGNUM Список льготных категорий граждан, которым будет предоставляться компенсирующая социальная выплата в размере 145 тысяч рублей на приобретение газового оборудования и строительство внутридомовых газовых сетей, намерены расширить в Самарской области. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

Газификация Пресс-служба правительства Тверской области

Сообщается, что данное решение было принято на заседании штаба по социальной газификации региона.

Согласно данным заместителя министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Галины Андрияновой, в 2022 году выплату на приобретение газового оборудования получили 45 человек.

Отмечается, что эта мера поддержки распространяется на инвалидов и участников Великой Отечественной войны, несовершеннолетних узников фашизма, вдов погибших инвалидов и участников войны, граждан, которые награждены знаком «Житель осажденного Севастополя» или «Жителю блокадного Ленинграда», ветеранов Великой Отечественной войны — тружеников тыла, на семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, многодетные семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, инвалидов I и II групп, одиноко проживающих граждан, которые являются получателями пенсии, которая установлена в соответствии с федеральными законами «О страховых пенсиях» и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», при условии, что размер их пенсии не превышает величины прожиточного минимума в регионе, установленной областным правительством для пенсионеров на дату обращения за назначением социальной выплаты.

Сообщается, что в ближайшее время данный список планируют пополнить новыми категориями льготников.

«Правительством региона принято решение о том, что мы увеличим круг людей, которые входят в эти льготные категории, добавив туда ветеранов боевых действий, а также инвалидов третьей группы. В ближайшее время, это решение будет реализовано, мы предусмотрим дополнительные средства в бюджете, поможем этим людям приобрести оборудование и получить долгожданное газовое отопление», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства региона Виктора Кудряшова.

Согласно данным областного минэнерго, в регионе выявлено 36 821 негазифицированных домовладений, расположенных в газифицированных населенных пунктах.