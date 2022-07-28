Калуга, , 13:30 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы восемь ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 28 июля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 58 человек. Днём ранее, 27 июля, в регионе было зарегистрировано 18 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 105 225 человек, 103 334 человека выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области за сутки госпитализированы девять ковид-пациентов