Кронштадт, Санкт-Петербург, , 12:06 — REGNUM Сквозной проезд по комплексу защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга закроют для автомобилистов в день Военно-морского флота 31 июля, предупредили 28 июля в пресс-службе Смольного.

Комплекс защитных сооружений (КЗС, дамба) Санкт-Петербурга. t. me/dambaspb

Запрет будет действовать в обоих направлениях в воскресенье, 31 июля, с 07:00 до 17:00 мск на участке кольцевой автомобильной дороги (КАД) от транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой к многофункциональному морскому перегрузочному комплексу (ММПК) «Бронка» до транспортной развязки КАД на пересечении с Приморским шоссе (км 117 — км 141 внутреннего кольца).

«Исключение предусмотрено для жителей Кронштадта (по пропускам), аккредитованного транспорта, городского пассажирского транспорта, транспорта экстренных служб (скорая помощь, МЧС, МВД, МО, Росгвардии, ФСО и прочих), — уточнили в пресс-службе.

На время действия запрета на месте будут дежурить патрули из экипажей ГИБДД, установлены временные дорожные знаки и ограждающие элементы. Кроме того, информация о вводимых ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД.

«Объезд перекрытого участка КАД будет осуществляться по улично-дорожной сети города Санкт-Петербурга», — пояснили в администрации города.

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