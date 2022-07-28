Киев, 28 июля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. По утверждению украинского лидера Владимира Зеленского, Украина является якобы единственной законной наследницей Киевской Руси. Он заявил об этом 28 июля в видеообращении по случаю дня государственности этой страны.

Официальное интернет-представительство президента Украины Зеленский

«Суверенное, независимое государство. Оно берет начало как минимум полторы тысячи лет назад со времен официально признанной ООН и ЮНЕСКО даты, когда Кий, Щек, Хорив и Лебедь основали столицу Украины. Она единственная законная наследница Киевской Руси», — сказал он, стоя на фоне памятника князю Владимиру на берегу Днепра.

Кроме Зеленский добавил, что Украина также является якобы единственной наследницей таких древнерусских правителей, как князья Аскольд и Дир, вещий Олег, князь Игорь, княгиня Ольга, а также князья Владимир Красное Солнышко, Ярослав Мудрый и Владимир Мономах.

Как известно, название «Киевская Русь» было придумано в исторической литературе в 19 веке и стало официальным в СССР при Сталине и в древности никогда не было самоназванием Руси.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении на пост генерального прокурора страны Андрея Костина.