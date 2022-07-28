Якутск, 28 июля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Природное возгорание, огонь от которого перекинулся на жилые дома в якутском посёлке Арылах, обнаружили поздно вечером 27 июля. Днём 28 июля лесной пожар стал верховым, сообщило ИА SakhaDay.

Лесной пожар

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В населённом пункте горят пять домов, в километре от него расположен детский летний лагерь «Орлёнок». Детей оттуда эвакуируют в город Мирный, во дворец спорта «Кимберлит».

«Все необходимые силы, базирующиеся в районе, направлены в посёлок», — заверил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Садовников.

В горящем селе ждут самолёт БЕ-200, туда направлена спецтехника.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура проверяет причины и обстоятельства, по которым огонь природного возгорания перекинулся на жилые постройки в селе Арылах Мирнинского района Якутии. В населённый пункт едет прокурор города Мирный.