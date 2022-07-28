Лос-Анджелес, США, 28 июля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Сервис Paramount Plus продлил сериал «Возвращение АйКарли» (iCarly) на новый сезон. Об этом сообщил Deadline.

Цитата из телешоу Миранда Косгроув

Производство новых серий начнётся в конце 2022 года, а премьера назначена на 2023 год. «Мы очень рады, что Миранда, Джерри, Нэйтан, Лейси и Джейдин вернутся в третий сезон, и мы знаем, что растущая аудитория Paramount Plus молодых людей тоже», — прокомментировала представительница сервиса Таня Джайлз.

ИА REGNUM напоминает, что «Возвращение АйКарли» — ситком, являющийся перезапуском сериала «АйКарли» 2007 года. К своим ролям в проекте вернулись Миранда Косгроув, Джерри Трейнор и Нейтан Кресс — к актёрскому составу также присоединились Лейси Мосли и Джейдин Триплетт.