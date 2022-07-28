Иркутск, , 11:55 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области улучшается: по состоянию на 28 июля 2022 года число жертв COVID-19 составляет 8698 человек (+1 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 298 179 (+181 за сутки), хотя сутками ранее было +134.

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Госпитализирован 271 (+9 за сутки). В то же время выздоровели 293 498 пациента (+34 за сутки).

Ещё 722 пациент погиб от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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