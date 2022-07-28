Тбилиси, 28 июля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Грузии региональный телеканал TV-4, работающий в крае Квемо Картли, прекратил трансляцию передач консервативной медиа-платформы «Альт-инфо». Об этом 28 июля сообщил изданию Netgazeti глава канала Гиги Мгалоблишвили.

Wikiwand.com Прекращение вещания телеканала

«Мы с самого начала заключили договор с «Альт-инфо» о вещании в тестовом режиме, срок которого истек через два месяца и больше не продлевался», — сказал Мгалоблишвили.

Он полагает, что у «Альт-инфо» закончились средства. На TV-4 предоставляли платформе пять часов вещания в день, хотя содержание передач было для канала неприемлемо. На этот шаг согласились только ради денег.

«Чтобы выжить и функционировать как новостной канал, мы приняли в своё время это неудачное решение», — заявил глава TV-4.

Мгалоблишвили добавил, что впредь не будет сотрудничать «Альт-инфо», так как считает платформу «пророссийской».

Стоит отметить, что платформу «Альт-инфо» создала группа энтузиастов, выступающая за сохранение традиционных ценностей и нормализацию отношений с Россией, а также против засилья Запада в Грузии. За это грузинские СМИ и политики называют платформу «пророссийской» и «экстремисткой». В декабре основатели «Альт-инфо» создали партию «Консервативное движение». В июне она провела серию многотысячных митингов в Тбилиси, выступая против проведения гей-парада.