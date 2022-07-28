Донецк, 28 июля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики при поддержке Вооружённых сил РФ за сутки уничтожили более 40 украинских военнослужащих. Об этом 28 июля сообщили в телеграм-канале ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В Народной милиции опубликовали сводку за минувшие сутки. Согласно представленным данным, военнослужащие НМ ДНР совместно с ВС России уничтожили свыше 40 украинских военных.

Кроме того, уничтожены взвод РСЗО БМ-21 «Град», одна гаубица М-777 и три грузовых автомобиля.