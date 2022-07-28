Ульяновск, 28 июля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Ульяновской области растёт количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, при этом чаще всего болеют жители столицы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам штаба по комплексному развитию региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Власти со ссылкой на управление Роспотребнадзора отмечают, что за последнюю неделю, с 18 по 24 июля, в регионе зафиксировано 198 случаев заболевания COVID-19, что на 27% больше, чем выявлено неделей ранее (с 11 по 17 июля).

Каждые сутки в среднем выявляется около 30 случаев заражения коронавирусом. В структуре заболевших преобладают жители Ульяновска.

Специалисты отмечают, что в настоящее время отмечается тенденция к росту заболеваемости среди детей и жителей старше 65 лет. Чиновники призывают жителей «уделить особое внимание соблюдению мер эпидемиологической безопасности и вакцинации».

Напомним, что с 15 по 28 июля в Ульяновской области выявляется ежедневно от 21 до 37 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 204 238 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 199 121 человек, умерли от ковида 4725 больных.