Чита, , 11:51 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 28 июля 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 721 (+17 за последние сутки). Это одно из минимальных значений последнего времени.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За весь период COVID-19 унес жизни 2 683 человек, за последние несколько суток не зарегистрировано ни одного летального случая. Вместе с тем 166 971 пациент (+14 за сутки) вылечены и сняты с медицинского наблюдения.

В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них только четверо человек находится в тяжелом состоянии (0 за сутки), ни один пациент не подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

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