Москва, , 11:49 — REGNUM В свободное время жители России любят прогулки на свежем воздухе (87%), готовить еду (73%), мечтать и оставаться наедине с самим собой (70%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Отдых на природе

Также лидирующие позиции по полярности занятий в свободное время занимают решение кроссвордов (69%), занятия танцами (53%), пение (48%). Две трети (67%) признались, что любят поспать. Ходят в туристические походы 61%.

Обожают заниматься шопингом 45%, чаще женщины, чем мужчины — 56% против 31%, спорить — 43%, рассказывать анекдоты - 42%, играть в карты - 40%. 39% граждан с удовольствием бывают на охоте и рыбалке. Нравится играть в шахматы и писать письма по 34%.

Опрос по телефону проведён 19 июля 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

ИА REGNUM сообщало, идеальные выходные дни в летний период, по мнению жителей России, — это выезд на природу (23%), спорт или активный отдых (19%).

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