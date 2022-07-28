Москва, 28 июля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В своё свободное время большая часть жителей России (87%) любит гулять в парке, лесу или в поле. Это 28 июля следует из опубликованных результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Уточняется, что исследование проводилось 19 июля 2022 года путём всероссийского телефонного опроса «ВЦИОМ-Спутник» и в нём принимали участие 1600 совершеннолетних жителей нашей страны.

При этом 87% респондентов заявили, что они любят в свободное время гулять в парке, лесу и на поле; 73% участников опроса заявили, что предпочитают в это время готовить; по 70% опрошенных — любят фантазировать и мечтать, или оставаться наедине с самим собой.

Также ещё 69% участников опросов во время своего досуга решают кроссворды, 67% респондентов предпочитают спать и 61% — ходить в турпоходы.

Кроме того, 53% опрошенных заявили, что на досуге танцуют, 51% — предпочитают выпить в хорошей компании, 48% — поют и ещё 45% - ходят в магазины.

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