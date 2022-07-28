Нур-Султан, , 12:00 — REGNUM Вашингтон нарастил активность в странах Туркестана после начала специальной военной операции России на Украине. Такое мнение 28 июля ИА REGNUM высказал эксперт по Туркестану и Афганистану Дмитрий Попов.

Туркестан Иван Шилов © ИА REGNUM

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По мнению эксперта, Вашингтон преследует несколько целей. Одна из них напрямую связана с СВО.

«Многие западные эксперты не скрывают и более радикальную цель, связанную с формированием и расширением на южном фланге России новых очагов напряжённости, которые будут ослаблять нашу страну и отвлекать ресурсы и внимание от украинского направления, подрывать стабильность дружественных России правительств», — сказал собеседник.

Попов считает, что «подходящих для этого болевых точек в регионе достаточно».

»С начала 2022 года кризисные ситуации в Средней Азии и Казахстане сменяют одна другую — январский политический кризис в Казахстане, столкновения на киргизско-таджикской границе, массовые протесты в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, беспорядки в узбекской Каракалпакии», — перечислил эксперт.

Он обратил внимание на то, что «причины прошедших кризисов сейчас в основном носят внутриполитический и социально-экономический характер».

»Однако, нельзя исключать что у американцев возникнет соблазн вмешаться в ход этих процессов, как они делали это многократно в своей истории», — пояснил Попов.

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