Москва, , 11:48 — REGNUM Главной причиной того, что Вооруженные силы России пока не применяют на Украине новейшее вооружение, является слежка со стороны НАТО. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков.

Военная техника Алексей Колчин © REGNUM

«Мы понимаем, что они [НАТО] нас изучают, поэтому у нас, если работает «Тор», то «Тор-М1», если «Бук», то «Бук-М2». А «Бук-М3» пока не задействуем, «Тор-М2» с 16 ракетами тоже пока придерживаем», — цитирует его Life.

Он добавил, что фактически руководство альянса изучают «ту технику, от которой мы скоро избавимся и перейдем на более совершенную».

Как отмечает издание, для большинства типов современного оружия на Украине пока нет соответствующих задач.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.