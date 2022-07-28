Москва, , 11:47 — REGNUM Инициатива властей Украины по введению уголовной ответственности для граждан, которые примут российское гражданство, приближает конец украинского государства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Spravedlivo.ru

Ранее о возможности введения уголовной ответственности за получение паспорта гражданина России заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.

По словам Миронова, идеологи украинского национализма и их современные последователи всегда любили противопоставлять Украину России, говоря о том, что в России — авторитаризм и крепостное право, а на Украине — воля.

«Объявление своих граждан преступниками только за то, что они не хотят быть гражданами такого, с позволения сказать, государства — что это, как не крепостное право? Махровая средневековая бандеровщина — вот что такое современная Украина, а не «це Европа», как уверяли на Майдане восемь лет назад. Такими действиями киевские неонацисты-каратели роют могилу себе и украинской государственности, которая уже давно утратила независимость», — сказал депутат.

Миронов отметил, что Киев угрожает уголовной ответственностью тем самым жителям, которых использовал в качестве живого щита.

«Кто будет прислушиваться к этим угрозам? Не сомневаюсь, что жители освобожденных областей Украины примут участие в референдуме и сделают свой выбор в пользу будущего вместе с Россией. И тогда Новороссия, несправедливо переданная в советские годы в состав УССР, вернется туда, где она исторически была. Будет ли дальше существовать Украина, неизвестно. А России быть!», — добавил парламентарий.

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