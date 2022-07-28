Москва, 28 июля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Инициатива властей Украины по введению уголовной ответственности для граждан, которые примут российское гражданство, приближает конец украинского государства. Как передает корреспондентИА REGNUM28 июля, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в ГосдумеСергей Миронов.

Spravedlivo.ru Сергей Миронов

Ранее о возможности введения уголовной ответственности за получение паспорта гражданина России заявила вице-премьер УкраиныИрина Верещук.

По словам Миронова, идеологи украинского национализма и их современные последователи всегда любили противопоставлять Украину России, говоря о том, что в России — авторитаризм и крепостное право, а на Украине — воля.

«Объявление своих граждан преступниками только за то, что они не хотят быть гражданами такого, с позволения сказать, государства — что это, как не крепостное право? Махровая средневековая бандеровщина — вот что такое современная Украина, а не «це Европа», как уверяли на Майдане восемь лет назад. Такими действиями киевские неонацисты-каратели роют могилу себе и украинской государственности, которая уже давно утратила независимость», — сказал депутат.

Миронов отметил, что Киев угрожает уголовной ответственностью тем самым жителям, которых использовал в качестве живого щита.

«Кто будет прислушиваться к этим угрозам? Не сомневаюсь, что жители освобожденных областей Украины примут участие в референдуме и сделают свой выбор в пользу будущего вместе с Россией. И тогда Новороссия, несправедливо переданная в советские годы в состав УССР, вернется туда, где она исторически была. Будет ли дальше существовать Украина, неизвестно. А России быть!», — добавил парламентарий.