Якутск, 28 июля 2022, 11:49 — REGNUM Прокуратура проверяет причины и обстоятельства, по которым огонь природного возгорания перекинулся на жилые постройки в селе Арылах Мирнинского района Якутии. В населённый пункт едет прокурор города Мирный, сообщил 28 июля телеграм-канал надзорного ведомства.
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Прокуратура намерена оценить адекватность и своевременность действий властей в части защиты населения от ЧС.
Как сообщало ИА REGNUM, в село Арылах вылетел самолет БЕ- 200 МЧС России. Людей эвакуируют.