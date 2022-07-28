Якутск, 28 июля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Прокуратура проверяет причины и обстоятельства, по которым огонь природного возгорания перекинулся на жилые постройки в селе Арылах Мирнинского района Якутии. В населённый пункт едет прокурор города Мирный, сообщил 28 июля телеграм-канал надзорного ведомства.

Federal Emergency Management Agency Лесной пожар

Читайте также: Лесной пожар в Якутии перекинулся на село

«Причины пожара, ущерб устанавливаются. Прокуратурой города обеспечивается на месте координация задействованных в тушении оперативных подразделений, оказывается помощь местному населению», — отметили в ведомстве.

Прокуратура намерена оценить адекватность и своевременность действий властей в части защиты населения от ЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в село Арылах вылетел самолет БЕ- 200 МЧС России. Людей эвакуируют.