Калуга, 28 июля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. В Калужской области в январе–июне 2022 года промышленное производство снизилось на 5,2% по сравнению с январем-июнем 2021 года. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Иван Шилов ИА REGNUM Промышленные роботы

В первом полугодии объем производства по таким видам деятельности, как водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений в Калужской области снизился на 18,9%. На предприятиях, занимающих обеспечением электроэнергией, газом и паром, кондиционированием воздуха объём производства сократился на 5,5%, на обрабатывающих производствах — на 4,9%. Наиболее заметно сократились объемы производства в автопроме (-59,1%) и у производителей компьютеров, электронных и оптических изделий (-25,1%).

При этом, на 19,9% за первое полугодие 2022 года увеличились объемы добычи полезных ископаемых, на 49,8% подросло производство лекарств, на 70,9% — одежды и на 86,1% увеличился объем производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки.