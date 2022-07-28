Певек, Чукотский АО, , 11:44 — REGNUM На Чукотке в аэропорту «Певек» начался второй этап строительства взлётно-посадочной полосы.

Залы аэропорта Певек © Отдел информационной политики аппарата губернатора и правительства Чукотского автономного округа

Читайте также: На Чукотке строительство новой ВПП в аэропорту «Певек» идёт к завершению

«Теплоход «Северный Проект» доставил необходимые стройматериалы и оборудование. До 10 августа компания «Планум» планирует сделать 350 метров полосы. Это позволит увеличить действующую полосу до 1600 метров и принимать другие типы самолетов с большей грузоподъёмностью.

Департамент промышленности и ЧукотАВИА работают над тем, чтобы обеспечить стыковочное расписание рейсов из Певека с Анадырем, как это уже работает в Билибино.

Все работы по ВПП будут завершены в октябре, общая длина полосы составит 2500 метров», — сообщили в своём телеграм-канале губернатор округа Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту «Певек» завершены работы на первом участке новой взлётно-посадочной полосы протяжённостью 1250 метров.