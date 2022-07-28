Вашингтон, 28 июля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. «Нелепыми» являются заявления, согласно которым власти Саудовской Аравии намеренно заразили президента США Джо Байдена коронавирусом, заявил пресс-секретарь Белого дома Джон Кёрби 27 июля во время брифинга.

Gage Skidmore Джо Байден

79-летний Байден избегал заражения вирусом более двух лет, но в прошлую среду, 20 июля, менее чем через четыре дня после того, как он вернулся из поездки в Саудовскую Аравию, где пытался помириться с наследным принцем-убийцей страны Мохаммедом бин Салманом, у него начали проявляться симптомы.

Журналист New York Post задал Кёрби вопрос, «исключило ли правительство США возможность того, что правительство Саудовской Аравии могло преднамеренно подвергнуть президента воздействию коронавируса».

«Я не знаю, откуда взялась эта идея. Не знаю, что побудило вас задать такой вопрос. Но идея о том, что иностранное национальное государство намеренно попытается заразить президента Соединенных Штатов вирусом, нелепа, просто абсолютно нелепа», — сказал Кирби.

«В этом нет ничего, и к этому следует относиться как к нелепой идее», — добавил Кирби.

Ранее Белый дом пытался пресечь слухи о том, где Байден мог заразиться вирусом. Пресс-секретарь Карин Жан-Пьер заявила на прошлой неделе: «Я не думаю, что это имеет значение».

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