Мурманск, 28 июля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В августе из Мурманска начнут летать самолеты в Казань и Тюмень. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заполярного аэропорта.

Самолет

«Начиная с 8 августа по 29 октября авиакомпания «ЮВТ-Аэро» выполняет полёты в Казань и Тюмень. Рейсы по обоим направлениям будут совершаться по понедельникам, вторникам и субботам. Продажа билетов в ближайшее время будет доступна на официальном сайте перевозчика», — сообщили в пресс-службе.

Полеты в Нижний Новгород с 27 июля совместно осуществляют авиакомпании «Икар» и «Nordwind». Рейсы выполняются по средам и воскресеньям.

Как сообщало ИА REGNUM, из Петропавловска-Камчатского в Магадан будет летать прямой авиарейс.