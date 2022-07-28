Берлин, 28 июля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Власти Германии готовятся ввести сбор за электроэнергию. Об этом 28 июля сообщает агентство DPA.

Petra B. Fritz Германия

СМИ ссылается на источники в министерстве по делам экономики и защиты климата Германии. Уточняется, что сбор может быть введён на полтора года, до конца марта 2024 года.

Размер сбора станет известен позднее, его планируют опубликовать в СМИ в конце августа. Введение нового механизма, как ожидается, позволит возложить на потребителей возросшую стоимость газа.