DPA: в ФРГ с 1 октября начнут взимать сбор за электроэнергию
Берлин, 28 июля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Власти Германии готовятся ввести сбор за электроэнергию. Об этом 28 июля сообщает агентство DPA.
Petra B. Fritz
Германия
СМИ ссылается на источники в министерстве по делам экономики и защиты климата Германии. Уточняется, что сбор может быть введён на полтора года, до конца марта 2024 года.
Размер сбора станет известен позднее, его планируют опубликовать в СМИ в конце августа. Введение нового механизма, как ожидается, позволит возложить на потребителей возросшую стоимость газа.