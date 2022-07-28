Ханты-Мансийск, , 11:43 — REGNUM В Югре за сутки на 28 июля с COVID-19 госпитализировали четырёх человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на 28 июля в Югре выписали из ковидных отделений больниц 44 человека. Выявили 74 заражённых, на 33 человека больше, чем сутками ранее. Лидером по числу заражений коронавирусом стал Сургут — 27 случаев.

Всего на территории ХМАО с начала пандемии на 28 июля лабораторно подтверждёно 212 248 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 209 175 человек, скончались 2557 (ни одного человека за сутки).

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