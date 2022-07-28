Уфа, , 11:43 — REGNUM Иск бывшего генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова к клубу оставил без удовлетворения Верховный суд Башкирии. Об этом 28 июля сообщает ТАСС.

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Отмечается, что Газизов оспаривал увольнение с поста гендиректора «Спартака». Он подал иск о признании увольнения и расторжения трудового договора незаконным, а также о взыскании заработка.

Суд посчитал доводы представителя Газизова недостаточными и отказал в удовлетворении иска.

Напомним, Газизов занимал должность гендиректора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года. До этого в течение восьми лет он работал на аналогичной должности в футбольном клубе «Уфа». В марте 2021 года он вернулся в башкирский клуб.