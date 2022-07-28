Омск, 28 июля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В условиях роста числа выявленных случаев COVID-19, вызванного распространением новых подвариантов штамма «Омикрон», Управление Роспотребнадзора по Омской области своим внутренним приказом ввело масочный режим «при нахождении в местах общего пользования (кабинеты, коридоры, сан. узлы), при проведении совещаний и других мероприятий с очным участием сотрудников в зданиях Управления Роспотребнадзора».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В официальном сообщении надзорного ведомства также дана настоятельная рекомендация потребителям: использовать средства индивидуальной защиты, дистанцирование, изоляцию на время болезни, частое мытье рук, избегать закрытых помещений с плохой вентиляцией, мест скопления людей.

Также сообщается, что в настоящий момент, решение о возвращение масочного режима для сотрудников уже принято на Горьковском автомобильном заводе и Ярославском заводе дизельной аппаратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что рост числа случаев заражения коронавирусом связан с распространением новых подвариантов «Омикрона», журналистам заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Читайте также: В Роспотребнадзоре назвали причину роста числа заболевших COVID-19