Симферополь, 28 июля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью объявлено в Крыму и в Севастополе на 28 — 31 июля, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Чрезвычайная пожарная опасность, по прогнозу, сохранится в западных и южных районах Крыма, а также в Севастополе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму и в Севастополе введён особый противопожарный режим. Под запретом находится посещение лесов, разведение костров, сжигание мусора и выжигание сухой растительности.