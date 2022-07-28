Оренбург, , 11:41 — REGNUM В Оренбургской области один из бизнесменов стал фигурантом уголовного дела о невыплате зарплаты в течение более двух месяцев. Об этом 28 июля сообщает областное управление СКР.

В ожидании зарплаты Сергій Ткаченко

По данным следствия, индивидуальный предприниматель четыре месяца не выплачивал зарплату одному из своих работников. Размер задолженности составил 59 143 рубля.

Сейчас следователь ищет факты возможных нарушений бизнесменом прав других работников. Также принимаются меры к погашению задолженности по зарплате.