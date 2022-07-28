Лондон, , 11:41 — REGNUM Рынок акций отреагировал на заявления председателя ФРС Джерома Пауэлла глобальным ростом, поскольку инвесторы надеются на замедление темпов ужесточения денежно-кредитной политики в США, сообщает 28 июля Financial Times.

27 июля ФРС снова подняла основную процентную ставку на 0,75 пункта, но Пауэлл успокоил рынки, заявив, что центральный банк США рассматривает возможность меньшего повышения ставки в будущем.

Акции на Уолл-стрит подскочили после этого заявления, а на следующий день за ними последовали и акции в Европе и Азии.

Общеевропейский индекс Stoxx 600 набрал 0,5% в начале торгов, при этом рынки выросли рынки Германии, Франции и Великобритании. Индекс MSCI Asia-Pacific вырос на 1%.

До этого глобальные акции демонстрировали снижение, в то время как центральные банки стран боролись с растущей инфляцией резким повышением ставок, что, по мнению экономистов, может негативно сказаться на росте и привести к рецессии.

Однако комментарии Пауэлла дали толчок надеждам на Уолл-стрит, где базовый индекс S& P 500 вырос на 2,6%, а индекс Nasdaq Composite, ориентированный на технологические компании, — на 4,1%, показав самый большой дневной рост более чем за два года.

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