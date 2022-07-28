Санкт-Петербург, 28 июля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Генеральная репетиция главного военно-морского парада ко Дню ВМФ началась в Санкт-Петербурге. На городских набережных 28 июля собрались жители и гости города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Генеральная репетиция Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

Военные корабли пройдут по акватории Невы. Жители и гости города наблюдают за тем, как участники готовятся к главному мероприятию, которое пройдёт 31 июля 2022 года.

В парадной форме на палубах выстроились моряки. После протяжного «Ура!» участников в Петербурге прозвучал гимн Российской Федерации. Затем началась основная часть мероприятия. Движение кораблей открыла группа противодиверсионных катеров. Первым прошёл катер «П-468».

По Неве в ходе генеральной репетиции пройдут в общей сложности 17 кораблей. Среди них и катера, и ракетные корабли. Помимо движущейся колонны жители и гости города смогут увидеть и статический показ.

Напомним, что из-за генеральной репетиции морского парада до 14:00 будет ограничено движение в центре Петербурга. В частности, из-за движения кораблей развели четыре моста: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный.