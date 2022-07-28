* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 28 июля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Талибы* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

ИГИЛ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

В течение последних 11 месяцев талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободили из тюрем Афганистана членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом на встрече в Ташкенте заявил министр иностранных дел правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Амир Хан Моттаки, сообщает агентство «Шафакна».

При этом он подчеркнул, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) смог контролировать ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Министр сказал, что, когда Кабул был захвачен талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), 1800 боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были освобождены из тюрем Баграм и Пуле-Чархи.

Моттаки также напомнил, что предыдущее правительство на вертолётах перебросило боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабул, когда они были окружены талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Джаузджан.

По словам Моттаки, группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пыталась создать нестабильность в Афганистане в течение последних 11 месяцев. До этого американские официальные лица заявляли, что боевики, освобождённые из тюрем Пуле-Чархи и Баграм, усилили эту группировку в Афганистане.

После того как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Афганистан, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за смертоносные нападения на мечети, образовательные центры и взрывы легковых автомобилей.

Между тем талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно подчёркивали, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не имеет физического присутствия в Афганистане и не представляет угрозы.