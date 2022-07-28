Москва, , 11:39 — REGNUM В России данные абитуриентов, поступающих в вузы по специальной квоте для детей участников спецоперации на Украине, засекретили, сообщает 28 июля «Коммерсантъ».

МГУ им. Ломоносова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что в зависимости от вуза все абитуриенты идентифицируются по ФИО или номеру СНИЛС. Однако поступающим в вузы детям участников спецоперации присвоили специальный номер, который не дает раскрыть их персональные данные.

Как сообщили в учебных заведениях, они выполняют требование Минобрнауки, в котором указано, что данной категории абитуриентов присваивается «уникальный код». Из каких соображений принято такое решение, в Минобрнауки не объяснили.

Вместе с тем член одной из приемных комиссий предположил, что если указывать таких абитуриентов пофамильно, то получится вычислить данные их родственников, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич, который работает в освобожденных территориях Украины, заявил, что лучшие представители молодёжи Донбасса, Херсонщины, Запорожья, должны учиться в вузах России для того, чтобы с полученными знаниями возвращаться к себе и участвовать в восстановлении мирной жизни.

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