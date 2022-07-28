Москва, 28 июля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В России данные абитуриентов, поступающих в вузы по специальной квоте для детей участников спецоперации на Украине, засекретили, сообщает 28 июля «Коммерсантъ».

Дарья Антонова ИА REGNUM МГУ им. Ломоносова

Отмечается, что в зависимости от вуза все абитуриенты идентифицируются по ФИО или номеру СНИЛС. Однако поступающим в вузы детям участников спецоперации присвоили специальный номер, который не дает раскрыть их персональные данные.

Как сообщили в учебных заведениях, они выполняют требование Минобрнауки, в котором указано, что данной категории абитуриентов присваивается «уникальный код». Из каких соображений принято такое решение, в Минобрнауки не объяснили.

Вместе с тем член одной из приемных комиссий предположил, что если указывать таких абитуриентов пофамильно, то получится вычислить данные их родственников, которые участвуют в специальной военной операции на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Общественной палаты России, журналист Александр Малькевич, который работает на освобожденных территориях Украины, заявил, что лучшие представители молодёжи Донбасса, Херсонщины, Запорожья должны учиться в вузах России для того, чтобы с полученными знаниями возвращаться к себе и участвовать в восстановлении мирной жизни.

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