с. Арылах, , 11:40 — REGNUM В селе Арылах Мирнинского района Якутии загорелись жилые дома. Огонь перекинулся на них от природного возгорания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июля в оперативном штабе региона.

Лесной пожар Pixabay.com

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«На место вылетел самолет БЕ- 200 МЧС России», — пояснили в оперштабе.

В соцсетях опубликованы видео горящих построек. Людей эвакуируют.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество лесных пожаров возросло до 101. Площадь лесных пожаров в республике превысила 109 тыс. га. В Алданском районе количество очагов увеличилось до 31, в Усть-Майском и Нерюнгринском— до 21 в каждом.