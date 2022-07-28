Ульяновск, , 11:38 — REGNUM Жалобы ульяновцев на состояние нестационарных торговых объектов (НТО) справедливы. Чтобы не было «безвкусицы и хаоса», разработают типовые проекты торговых павильонов. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Ульяновска Дмитрий Вавилин по итогам заседания городского совета по развитию малого и среднего предпринимательства.

У газетного киоска Александр Комаров © ИА REGNUM

В ходе обсуждения был поднят вопрос об облике НТО. По словам мэра областной столицы, состояние нестационарных торговых объектов «справедливо вызывает нарекания» у горожан.

«Здесь не должно быть безвкусицы и хаоса, архитектурный облик должен быть современным и выдержанным в едином стиле. В этой связи подготовлено техзадание на разработку типовых проектов торговых павильонов», — подчеркнул Дмитрий Вавилин.

Кроме того, власти планируют внести изменения в правила благоустройства в части закрепления территорий за собственниками, арендаторами зданий, сооружений и земельных участков. Это связано с проблемой качества содержания территорий со стороны бизнеса, которая »особенно остро» встаёт зимой во время снегопадов и гололедицы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских, говоря о качестве уборке территорий от снега, заявил, что нужно лишать лицензии управляющие компании, которые получили предостережения и всё равно не справляются с обязанностями, «нечего с ними нянчиться».