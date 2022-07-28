Ереван, 28 июля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Правительство Армении одобрило подписание соглашения с Агентством США по международному развитию (USAID) о получении армянской стороной гранта в размере $120 млн. Об этом 28 июля сообщает пресс-служба правительства республики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«USAID планирует распределить свой общий вклад следующим образом: $68,565 млн на продвижение демократии, $51,435 млн на улучшение экономической безопасности», — сообщил на совещании правительства руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян.

Отмечается, что «продвижение демократии», по версии USAID означает, что деньги будут направлены на борьбу с коррупцией, реформу системы правосудия и госуправления. Также деньги должны быть направлены на «защиту прав человека» и формировании «нравственности» на выборах.

По данным пресс-службы премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценил соглашение с USAID.