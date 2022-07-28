Хабаровск, 28 июля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Хабаровском крае за минувшие сутки выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом (днём ранее — 16), сообщили в минздраве региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация препаратом «Гам-КОВИД-Вак»

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Летальных случаев от ковида не регистрируют уже в течении длительного времени.

Привито от коронавируса 710 386 человек, полностью завершили вакцинацию 659 989 жителей. Ревакцинировано 150 106 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 25 по 28 июля в Хабаровском крае госпитализировали трёх пациентов (по одному в сутки) в ковидные отделения.