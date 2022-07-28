София, , 11:34 — REGNUM Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии приняли в первом и втором чтениях законопроект, предусматривающий выделение из государственного бюджета дополнительных средств на закупку медикаментов для онкобольных болгарских детей. Об этом 28 июля сообщает софийский информационный портал News. bg.

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Согласно официальным данным, речь идет о приобретении препаратов категории «off label» — дорогих дефицитных лекарств, не имеющих болгарских маркировок и лицензий на реализацию в стране.

«Необходимо положить конец практике, при которой жизненно важные медикаменты наши граждане приобретают для своих детей втридорога за рубежом», — говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что соответствующие деньги будут предоставляться адресно семьям, в которых дети страдают онкогематологическими и аутоиммунными заболеваниями.

Нововведение вступит в силу с 1 августа текущего года.