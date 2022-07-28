София, 28 июля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Депутаты Народного собрания (парламента) Болгарии приняли в первом и втором чтениях законопроект, предусматривающий выделение из государственного бюджета дополнительных средств на закупку медикаментов для онкобольных болгарских детей. Об этом 28 июля сообщает софийский информационный портал News. bg.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

Согласно официальным данным, речь идет о приобретении препаратов категории «off label» — дорогих дефицитных лекарств, не имеющих болгарских маркировок и лицензий на реализацию в стране.

«Необходимо положить конец практике, при которой жизненно важные медикаменты наши граждане приобретают для своих детей втридорога за рубежом», — говорится в пояснительной записке к документу.

Предполагается, что соответствующие деньги будут предоставляться адресно семьям, в которых дети страдают онкогематологическими и аутоиммунными заболеваниями.

Нововведение вступит в силу с 1 августа текущего года.