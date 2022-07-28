Москва, 28 июля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Министерство обороны России 28 июля опубликовало видеозапись работы военнослужащих Луганской Народной Республики.

Tourister.ru Министерство обороны РФ

На кадрах, размещённых на странице министерства в социальной сети «ВКонтакте», показана работа военнослужащих военной комендатуры Второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики в зоне проведения специальной военной операции.

В частности, показан удар, который наносят военнослужащие милиции по воздушной цели противника.