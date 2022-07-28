Москва, , 11:28 — REGNUM Для введения технических новшеств в жилищно-коммунальную сферу нужны не только «умные» приборы, но и умные чиновники. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 июля, об этом заявил руководитель фракции СРЗП в Госдуме Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

Ранее сообщалось, что Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ предложило включить в тарифы ЖКХ для потребителей расходы на создание и обслуживание цифровой инфраструктуры отрасли. Таким образом, из платежей за тепло и воду можно будет напрямую финансировать проектирование и установку систем интеллектуального управления инженерными сетями, в том числе умных счетчиков, систем контроля зданий, указали в ведомстве.

«Цифровизация, «умные» приборы — все это замечательно и очень прогрессивно. Но очевидно, что для внедрения подобных технических новшеств нужны еще и умные чиновники, способные найти источники финансирования помимо тощих кошельков наших граждан. А то неувязка получается — интеллект разных устройств постоянно растет, а люди, принимающие решения, остаются на прежнем уровне и, кроме как в очередной раз обобрать население, ничего предложить не могут», — сказал Миронов.

Депутат напомнил, что ранее СРЗП предлагала снизить порог предельно допустимых расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг с 22 до 15% доходов граждан.

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