Калуга, 28 июля, 2022, 12:50 — ИА Регнум. К трём годам исправительной колонии общего режима решением 2-го Западного окружного военного суда приговорён выходец из ближнего зарубежья за пропаганду в интернете террористических организаций. Об этом 28 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности России по Калужской области.

Иван Шилов, ИА REGNUM Интернет

На основании материалов оперативно-розыскной деятельности и опросом обвиняемого судом было установлено, что мужчина, имея преступный умысел, осуществлял публичные призывы к терроризму в интернете, где пропагандировал деятельность запрещенной в России террористической организации.

Мужчина также лишён судом права администрировать интернет-ресурсы в течение двух лет. Приговор вступил в законную силу.