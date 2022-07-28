Воронеж, 28 июля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Подросток, двигавшийся на электросамокате, получил травмы после столкновения с легковым автомобилем в Железнодорожном районе Воронежа вечером 27 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 17:05 на улице Димитрова. Как установлено, 32-летняя женщина, управляя Hyundai Tucson, при выезде с прилегающей территории завода допустила столкновение с несовершеннолетним, который двигался на электросамокате по пешеходной дорожке. В результате 14-летний мальчик получил травмы и был госпитализирован. Полиция проводит проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в воронежской Бутурлиновке под автомобиль попали двое детей девяти и 11 лет, управлявшие электросамокатом. В результате старший мальчик погиб, младший получил травмы. Добавим, что ранее власти Воронежа заявили о планах по ограничению скорости для электросамокатов.