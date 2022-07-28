Вена, , 11:27 — REGNUM Австрийской контрразведке известно о небольшом, двузначном числе участвующих в военном конфликте на Украине австрийских граждан. Об этом 28 июля заявил директор Управления государственной безопасности и разведки (DSN) страны Омар Хайям-Пирхнер в интервью газете Krone Zeitung.

Австрия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Контрразведке известно о небольшом, двузначном числе», — сказал он в ответ на вопрос о том, какое количество граждан Австрии принимает участие в военных действиях на украинской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силы Донецкой Народной Республики совместно с Вооруженными силами России за сутки уничтожили более 40 украинских боевиков, а также взвод РСЗО «Град» и американскую гаубицу М-777.