Тбилиси, 28 июля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Посол США в Тбилиси Келли Дегнан признала, что в марте встречалась с основателем правящей партии «Грузинская мечта» и крупнейшим бизнесменом в Грузии Бидзиной Иванишвили. Об этом она сообщила 28 июля агентству «Интерпрессньюс».

Ge.usembassy.gov Келли Дегнан

Американский дипломат отметила, что на встрече обсуждались вопросы сотрудничества США и Грузии, а также стремление Вашингтона помочь в республике в вопросах «развития демократии», безопасности и экономики. Другие подробности она не стала раскрывать, но подчеркнула, что не пыталась давить на Иванишвили.

«Давайте я скажу очень чётко, чтобы ни у кого не оставалось вопросов. Никогда не было речи о вовлечении Грузии в войну против России или «шантаже», или действиях, связанных с задержкой перечисления денег господина Иванишвили», — заявила Дегнан.

Напомним, ранее независимые депутаты парламента Грузии Созар Субари, Михаил Кавелашвили и Дмитрий Хундадзе обвинили Дегнан в подстрекании Грузии к войне с РФ. Они также заявили, что глава дипмиссии США для этой цели встречалась и с Иванишвили. Он впоследствии подтвердил, что встречался с послом, но не раскрыл тему переговоров.