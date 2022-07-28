Кострома, , 11:31 — REGNUM Костромские общественники восстановили последнюю деревянную остановку Костромы, расположенную на улице Федосеева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Остановка после реконструкции

Остановочный павильон был построен в советские времена. Его могли снести в 2020 году, но сообщество «Кострома. Первый квартал» договорилось с мэрией и приступило к его реконструкции.

От старого комплекса сохранилась крыша и три резных столба. Остальные элементы были сильно изношены, поэтому их пришлось заменить. Средства на восстановление выделил Фонд президентских грантов, часть денег на работы перевели местные жители. Волонтёры предоставили общественникам свои мастерские, специалистов и транспорт.

В ближайшие дни на остановку установят табличку с названием, а на крышу поместят деревянную фигуру петушка, которая пропала оттуда более 15 лет назад.

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