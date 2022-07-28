Ульяновск, , 11:22 — REGNUM В Ульяновской области после вмешательства прокуратуры коммерческая организация возвратил в бюджет свыше 44,5 млн рублей, похищенных при исполнении контракта в рамках национального проекта. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным правоохранителей, 39-летний генеральный директор одного из обществ с ограниченной ответственностью представил для участия в электронном аукционе фиктивные документы о том, что якобы у фирмы есть опыт выполнения аналогичных работ. В прокуратуре уточняют, что речь идёт о контракте на строительство дороги по улице Маслова в Засвияжском районе Ульяновска, заключённом с муниципальным бюджетным учреждением в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В ведомстве сообщают, что из-за невыполнения подрядчиком своих обязательств бюджету России было нанесено более 44,5 млн рублей ущерба, что стало основанием для выхода с соответствующим иском в суд.

В релизе отмечается, что контракт признан недействительным, а общество возместило причинённый государству вред и выплатило проценты за незаконное пользование бюджетными средствами.

В прокуратуре отмечают, что в суде рассматривается уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации средств, полученных в результате преступления (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вешкаймском районе Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств. Фигурантом уголовного дела стал школьный директор.

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