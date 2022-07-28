Новосибирск, 28 июля 2022, 11:21 — REGNUM Новосибирск получит дополнительные федеральные средства на реконструкцию тепловых сетей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков («Единая Россия»).
«Выделено 913 млн рублей в 2022–2023 годах. Согласно одобренному проекту, планируется реконструкция тепловой сети и выполнение ряда мероприятий по повышению эффективности работы системы теплоснабжения на четырех улицах», — уточнил Жуков.
По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Дениса Архипова, реконструкция старых тепловых сетей будет вестись на улицах Связистов, Революции, Дачная, Широкая. Износ старых сетей здесь доходит до 100%.