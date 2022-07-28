Новосибирск, 28 июля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Новосибирск получит дополнительные федеральные средства на реконструкцию тепловых сетей. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственной думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

«Выделено 913 млн рублей в 2022–2023 годах. Согласно одобренному проекту, планируется реконструкция тепловой сети и выполнение ряда мероприятий по повышению эффективности работы системы теплоснабжения на четырех улицах», — уточнил Жуков.

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Дениса Архипова, реконструкция старых тепловых сетей будет вестись на улицах Связистов, Революции, Дачная, Широкая. Износ старых сетей здесь доходит до 100%.